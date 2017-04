Coupe Davis : David Goffin bat Paolo Lorenzi et envoie la Belgique en demi-finales

La Belgique mène 3-1 et est assurée de se retrouver dans le dernier carré de la Coupe Davis pour la deuxième fois en trois ans.

Autoritaire, le Liégeois réalisait un break à 5-3 dans le premier set et concluait sur son service dans la foulée: 6-3 en 36 minutes. Il continuait sur sa lancée dans la deuxième manche, avec un break dès le début du set. Lorenzi débreakait à 2-2 mais Goffin s'offrait un nouveau break dans la foulée, pour s'envoler vers le gain du set (6-3 en 41 minutes).

Le numéro un belge poursuivait sa domination dans le 3e set (6-2 en 35 minutes), concluant sur la première de ses deux balles de match, et propulsait la Belgique en demi-finales, pour sa 20e rencontre de simple en Coupe Davis. Goffin affiche un bilan de 17 victoires et 3 défaites en simple (17 victoires et 6 défaites si on tient compte du double).

David Goffin n'avait plus décroché le point de la qualification belge depuis qu'il avait battu Adrian Bossel en 2015, permettant à la Belgique de battre la Suisse 3-2 au 1er tour de la Coupe Davis 2015.

David Goffin et Steve Darcis (ATP 53) avaient offert les deux premiers points à la Belgique vendredi. Steve Darcis avait montré la voie à suivre en s'imposant 6-7 (3/7), 6-1, 6-1 et 7-6 (7/4) en 3 heures et 20 minutes face à Paolo Lorenzi dans le premier match. David Goffin (ATP 14) porta le score à 2-0 en s'imposant 6-4, 6-3, 6-3 en 2 heures et 8 minutes face à Andreas Seppi (ATP 76).

Les Italiens étaient revenus à 2-1 samedi après le double, remporté en cinq sets 4-6, 6-3, 6-4, 3-6 et 7-6 (8/6) et 3 heures et 54 minutes de jeu par la paire Simone Bolelli/Andreas Seppi sur le duo Ruben Bemelmans/Joris De Loore, qui a gaspillé une balle de match dans le tie-break final.

Le cinquième simple opposera, pour l'honneur, Joris De Loore (ATP 199) à Alessandro Giannessi (ATP 122). Celui-ci avait été ajouté à la sélection italienne pour pallier le forfait du numéro un italien, Fabio Fognini (ATP 28).

La Belgique, qui est la seule des huit nations présentes en quarts à n'avoir jamais remporté la Coupe Davis, se retrouve en demi-finales pour la deuxième fois en trois ans. Pour rappel, les Belges avaient atteint la finale en 2015, s'inclinant face à la Grande-Bretagne d'Andy Murray à Gand. En demi-finales, la Belgique affrontera l'Australie, qui a battu les Etats-Unis 3-2 à Brisbane. La rencontre aura lieu du 15 au 17 septembre en Belgique, dans le nord du pays selon la règle de l'alternance entre les deux ailes de la fédération de tennis.