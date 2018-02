Classement WTA-ATP: Elise Mertens conserve sa 20e place et David Goffin la 7e

La Danoise Caroline Wozniacki qui avait pour sa part récupéré le dossard numéro un perdu six ans plus tôt, grâce à son premier succès en Grand Chelem à Melbourne, est également confirmée au sommet de la hiérarchie. Il n'y a d'ailleurs qu'un seul changement dans le Top 10 dont disparaît en effet la Française Kristina Mladenovic, titrée l'an dernier à Saint-Pétersbourg, et seulement finaliste contre la Tchèque Petra Kvitova dimanche. Elle est désormais 13e, sa place étant prise par l'Allemande Julia Görges, demi-finaliste dans l'ancienne capitale impériale des Tsars.

Angelique Kerber neuvième, il n'y avait plus eu deux Allemandes parmi les dix premières mondiales depuis Steffi Graf et Anke Huber en septembre 1997.

Petra Kvitova, ancienne N.2 mondiale et double vainqueur à Wimbledon, a quant à elle gagné huit rangs au classement pour pointer en 21e position.

La Hongroise Timea Babos, vainqueur de son côté du tournoi de Taipei, gagne 10 rangs, à la 35e place mondiale.

Plus loin dans le classement, Kirsten Flipkens, 70e, perd une place, mais précède toujours Alison Van Uytvanck, 79e, Yanina Wickmayer, 117e, et Ysaline Bonaventure, 155e (+1).

David Goffin toujours numéro 7 mondial

David Goffin, tombeur de la Hongrie en Coupe Davis le week-end passé à Liège, conserve sa 7e place dans le nouveau classement ATP mondial des joueurs de tennis publié lundi.

Le top 10 est d'ailleurs inchangé, tout comme l'écart de 155 points entre l'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer, aux deux premières places. Le Croate Marin Cilic, finaliste contre Federer à Melbourne, reste lui numéro trois mais à près de cinq mille points du trône.

Steve Darcis, actuellement sur la touche à cause d'une blessure au coude, demeure cependant le numéro deux dans la hiérarchie du tennis belge, à la 104e place (-1).

Ruben Bemelmans, 121e (-1), est le numéro trois.

Deux autres compatriotes, Arthur De Greef, 201e (-2), et Julien Cagnina, 246e (+2), sont dans le top 250.