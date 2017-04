Classement ATP: David Goffin passe de la 12e à la 14e place, Federer 4e

Son élimination face à l'Australien Nick Kyrgios (ATP 16) lui a fait perdre 270 points ATP. Au classement, le numéro un belge est dépassé par le Bulgare Grigor Dimitrov, 12e, et le Tchèque Tomas Berdych, 13e.

Cette semaine sera consacrée à la Coupe Davis. La Belgique recevra ce week-end l'Italie en quarts de finale à Charleroi, avec une équipe composée de David Goffin, Steve Darcis, Ruben Bemelmans et Joris De Loore. Steve Darcis est passé de la 49e à la 53e place. Arthur De Greef a conservé son 125e rang. Ruben Bemelmans est 137e (+2), Kimmer Coppejans 185e (+17) et Joris De Loore 199e (-9). Côté italien, Fabio Fognini a gagné 12 places pour se retrouver 28e mondial après sa demi-finale à Miami. Paolo Lorezni est 38e (-1), Andreas Seppi 76e (+4) et Simone Bolelli 525e (-17). Vainqueur à Miami, le Suisse Roger Federer se hisse de la 6e à la 4e place, derrière le trio de tête toujours composé, dans l'ordre, d'Andy Murray, Novak Djokovic et Stan Wawrinka. Battu en finale à Miami, l'Espagnol Rafael Nadal gagne lui aussi deux places, en passant de la 7e à la 5e position.