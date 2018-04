Boris Becker s'oppose à la réforme radicale de la Coupe Davis

Ancien N.1 mondial et légende du tennis allemand, Boris Becker s'est exprimé au sujet de la probable réforme de la Coupe Davis pour 2019. "Cette compétition est vieille de 125 ans (créée en 1900, NDLR) et tous les meilleurs joueurs du monde veulent un jour la gagner, ce n'est pas un hasard", a-t-il déclaré à Valence en marge de la rencontre entre l'Allemagne et l'Espagne en quarts de finale.