ATP Miami : David Goffin éliminé par Nick Kyrgios en 8e de finale

David Goffin a vu son parcours aux Masters 1000 de Miami, s'achever mardi en 1/8e de finale. Le N.1 belge et 12e mondial a été éliminé par le fantasque et talentueux Australien Nick Kyrgios dans ce tournoi ATP disputé sur surface dure et doté de 6.993.450 dollars. Classé 16e à l'ATP et 12e tête de série en Floride, le natif de Canberra, âgé de 21 ans, s'est imposé face à Goffin en 2 sets (7-6; 6-3) et 1h39 minutes de jeu.

Kyrgios a ainsi confirmé son succès dans leur unique précédente rencontre, l'an dernier, en finale à Tokyo 4-6, 6-3, 7-5.

Le Liégeois de 26 ans avait atteint les demi-finales de cette épreuve l'an dernier.