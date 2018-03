ATP Miami: David Goffin de retour sur les courts face à Harrison ou Sousa

Tête de série numéro 7, David Goffin est exempté du premier tour et jouera au deuxième contre le vainqueur du duel entre l'Américain Ryan Harrison (ATP 53), 25 ans, et le Portugais Joao Sousa (ATP 80), 28 ans. Le numéro 1 belge, 27 ans, effectue sa rentrée en compétition après avoir été contraint au repos après une balle dans l'oeil reçue au tournoi de Rotterdam il y a un mois. David Goffin va se tester en Floride, mais avait déjà annoncé son forfait pour la rencontre de Coupe Davis de tennis contre les Etats-Unis du 6 au 8 avril à Nashville pour le compte des quarts de finale. Ruben Bemelmans, 30 ans, 116e mondial, tente lui de rejoindre David Goffin dans le tableau final. Le Limbourgeois a franchi le cap du premier tour des qualifications lundi et affronte ensuite l'Australien de 19 ans, Alex De Minaur (ATP 130) au 2e et dernier tour mardi.