ATP Acapulco: Goffin expéditif face au Français Stéphane Robert

Il n'a fallu que 54 minutes à Goffin pour venir à bout du droitier de 36 ans sur le court central, sur le score de 6-1 6-2. David Goffin, 5e tête de série de ce tournoi ATP World Tour 500, sera opposé au tour suivant au Britannique Kyle Edmund (ATP 45) ou à l'Américain Sam Querrey (ATP 40).

David Goffin a passé 6 aces à son adversaire dans ce premier match à Acapulco, et n'a eu à écarter aucune balle de break. Il n'a pris part qu'une seule fois à l'épreuve mexicaine, en 2014 alors que le tournoi venait de passer de la terre battue à des courts en surface dure. Il y avait alors été sorti au deuxième tour, mais le natif de Rocourt a depuis acquis une nouvelle dimension sur le circuit, avec une récente première accession au top 10 du ranking mondial et déjà deux finales (perdues) à son actif cette année, à Sofia (dur, 482.060 euros) et Rotterdam (dur, 1.724.930 euros). (Belga)