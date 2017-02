Arthur De Greef voit cette sélection comme la récompense de deux ans d'efforts

"Je pense que j'ai mérité ma sélection et je la considère comme la récompense de deux ans d'efforts", dit l'Ucclois. "Je ne suis donc pas vraiment surpris de jouer, je me donnais une chance sur deux d'être appelé pour les simples, d'autant qu'on partait avec l'idée que Ruben Bemelmans et Joris De Loore joueraient en double."

D'Alexander Zverev, De Greef sait qu'il "sert très bien, qu'il est très grand et qu'il a un bon revers. Il est solide un peu partout et ne donnera pas beaucoup de points gratuits mais je vais essayer de le faire bouger au maximum, d'utiliser mon slice car je pense qu'avec sa taille, il ne doit pas trop aimer cela."

Steve Darcis veut mettre Arthur De Greef dans les meilleures conditions possibles

Steve Darcis (ATP 58) sera le premier Belge à monter sur le terrain vendredi (14h) à la Fraport Arena de Francfort, où la Belgique affronte l'Allemagne au premier tour du groupe mondial de Coupe Davis. Il sera opposé à Philipp Kohlschreiber (ATP 29) dans un match déjà capital pour l'avenir de la Belgique dans ce groupe mondial.

"Nous n'avons pas le droit à l'erreur", dit Steve Darcis. "L'Allemagne aligne sa meilleure équipe depuis longtemps et il n'y a aucun match dont nous sommes favoris. J'aimerais gagner pour le point mais aussi pour mettre Arthur De Greef dans les meilleures conditions possibles avant d'affronter Alexander Zverev."

Si Arthur De Greef avoue qu'il aurait aimé jouer le premier match "pour savoir l'heure exacte" à laquelle il va jouer, Darcis admet qu'il préfère jouer en second. "Parce que, après les hymnes, il y a toujours un petit moment de flottement", dit-il. "Pour Arthur, pour un premier match, je pense cependant que c'est mieux de commencer en second. Il joue contre un joueur beaucoup mieux classé que lui mais pas tellement plus expérimenté en Coupe Davis et il a le jeu pour l'embêter."