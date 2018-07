Andy Murray renonce à Wimbledon

Andy Murray a finalement décidé de ne pas disputer les Internationaux de Grande-Bretagne qui débutent lundi à Londres. L'Ecossais, double lauréat (en 2013 et 2016), est forfait pour Wimbledon estimant que le tournoi arrive "trop tôt dans son processus de rééducation" et qu'il ne se sent pas prêt à disputer un éventuel match en cinq sets.