Andy Murray fera son retour à la compétition aux Pays-Bas

Murray, 30 ans, n'a plus disputé de match officiel depuis la dernière édition de Wimbledon, en juillet 2017, en raison d'une blessure à la hanche.

Il avait repris le tennis à la fin de l'année 2017 et disputé quelques matchs exhibition en novembre et décembre contre Roger Federer et Roberto Bautista Agut. Toujours souffrant, il avait renoncé au tournoi ATP de Brisbane et à l'Open d'Australie cette année avant de décider de se faire opérer.

Murray a repris l'entraînement lundi au sein de l'académie Mouratoglou. Début mars, l'Ecossais avait indiqué qu'il espérait être rétabli pour le tournoi de Wimbledon, en juillet.