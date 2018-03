Andy Murray espère être rétabli pour Wimbledon

La 3e levée du Grand Chelem se jouera du 2 au 15 juillet. Murray n'a plus joué en compétition depuis la dernière édition de Wimbledon dont il est double lauréat (2013-2015). Murray a été opéré début janvier de la hanche droite qui le gênait depuis l'été. Il avait repris le tennis à la fin de l'année 2017 et disputé quelques matchs exhibition en novembre et décembre contre Roger Federer et Roberto Bautista Agut.

Toujours souffrant, il avait renoncé au tournoi ATP de Brisbane et à l'Open d'Australie cette année avant de décider de se faire opérer. "Je ne vais pas me précipiter", a dit Murray, 30 ans. "Je prends mon temps pour m'assurer que la rééducation se déroule bien. Beaucoup de ce que les chirurgiens présupposent dépendra de mon implication et de ma volonté de revenir."