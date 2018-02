Alison Van Uytvanck fait un bond de 30 places au classement WTA

Alison Van Uytvanck a vécu une semaine parfaite à Budapest. Dimanche, elle s'est imposée en finale du tournoi hongrois devant la Slovaque Dominika Cibulkova (WTA 30) après une bataille de trois sets. Ce succès, le troisième de sa carrière, lui permet de faire un bond de 30 places et de se retrouver 50e à la WTA, se rapprochant de son meilleur classement en carrière, une 41e place acquise en octobre 2015.

Elle dépasse Kirsten Flipkens (67e) et devient la N.2 Belge derrière Elise Mertens, qui pointe à la 22e place (-1). A noter également la progression d'Ysaline Bonaventure, qui saute de la 154e à la 133e place après son quart de finale à Budapest. Yanina Wickmayer est 116 (+1) et Maryna Zanevska 193e (-4).

Au sommet de la hiérarchie, Halep a retrouvé la place de N.1. Absente à Dubaï pour cause de blessure, la joueuse de 26 ans a profité d'une semaine sans tournoi de Caroline Wozniacki, qui avait plus de points à défendre, pour lui ravir la première place.

David Goffin conserve son 7e rang au sein du top mondial

David Goffin a conservé sa 7e place au classement de tennis ATP publié lundi. Le Liégeois de 27 ans a cependant dû faire l'impasse sur le tournoi de Marseille après avoir reçu une balle dans l'oeil à Rotterdam.

Le deuxième meilleur Belge est Ruben Bemelmans, qui pointe à la 110e place (+3). Steve Darcis, écarté à cause d'une blessure au coude, est désormais 136e (-12). A noter qu'Arthur De Greef est passé de la 194e à la 243e place. Il n'est pas parvenu à défendre les points qu'il avait glanés l'année dernière à Rio de Janeiro.

Dans le top 10, le Sud-Africain Kevin Anderson est passé 8e (+1) et l'Argentin Juan Martin Del Potro 9e (+1) alors que l'Américain Jack Sock, désormais 10e, a perdu deux places.

Grâce à sa victoire au tournoi de Rio de Janeiro, l'Argentin Diego Schwartzman a gagné 5 places et se retrouve 18e. Le Russe Karen Khachanov (41e, +6) et l'Américain Frances Tiafoe (61e, +30) ont également profité de leur succès respectif à Marseille et Delray Beach pour gagner quelques positions.