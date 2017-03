1.000e match sur le circuit ATP pour Rafael Nadal

Nadal, 30 ans, a toutefois connu une grosse frayeur face au 31e mondial, en perdant la première manche en 25 minutes sans gagner un seul jeu. C'est la 14e fois seulement de sa carrière que Nadal perd un set sur le score sans appel de 6-0. L'Espagnol a retrouvé ses esprits et punit Kolhscreiber qu'il a battu finalement 0-6, 6-2, 6-3.

Au prochain tour, l'ancien N.1 mondial, qui n'a jamais remporté le tournoi floridien malgré quatre finales (2005, 2008, 2011, 2014), sera opposé au Français Nicolas Mahut, 55e mondial.

Nadal, 30 ans, est le onzième joueur dans l'histoire à atteindre le cap symbolique des 1.000 matches disputés. "C'est un bon chiffre", a commenté l'Espagnol. "C'est évidement une bonne nouvelle parce que cela signifie que j'ai eu une longue carrière. C'est important, surtout que pendant des années on m'a raconté que ma carrière serait courte. Je me souviens encore de mon premier match, car c'était à Majorque, à domicile. C'était ma première victoire sur le circuit ATP. Une sensation magnifique." Ses débuts sur le circuit ATP remontent à 2002. Il avait 15 ans et 10 mois lorsqu'il a battu à Majorque Ramon Delgado, devenant le neuvième joueur de l'ère ATP à gagner un match avant ses seize ans.

Son bilan est aujourd'hui de 822 victoires et 178 défaites. Il reste encore à bonne distance du détenteur du record, l'Américain Jimmy Connors (1.535 matches), ou même du deuxième joueur le plus prolifique, son grand rival Roger Federer (1.340).