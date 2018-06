Robbie Williams et Ronaldo invités vedettes de la cérémonie d'ouverture du Mondial

"J'ai connu beaucoup de choses durant ma carrière, mais participer à une cérémonie d'ouverture de Coupe du Monde devant un stade de 80.000 spectateurs et des millions de fans dans le monde entier, c'est un vrai rêve d'enfant", a confié Robbie Williams.

Le coup d'envoi du Mondial sera donné à 17h00 (heure belge) par le match entre la Russie et l'Arabie Saoudite. La cérémonie d'ouverture aura lieu une demi-heure plus tôt. Elle "mettra l'accent sur les concerts" et "continuera de célébrer le football et le pays hôte, ici à travers la prestation de l'une des jeunes voix les plus réputées de Russie, Aida Garifullina", a précisé la FIFA.

"Le match d'ouverture est toujours très symbolique", a déclaré Ronaldo, 41 ans. "C'est là qu'on se rend compte, joueurs comme supporters, que le grand moment tant attendu depuis quatre ans est enfin arrivé. Nul ne peut prédire le contenu de ces quatre semaines de tournoi, mais chacun sait que cela restera inoubliable."