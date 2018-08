Robbe Ghys et Kenny De Ketele décrochent l'or

Robbe Ghys et Kenny De Ketele ont décroché la médaille d'or sur la course à l'Américaine (Madison) des championnats d'Europe de cyclisme sur piste lundi à Glasgow en Ecosse. Les Belges ont devancé les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt, champions du monde en titre, et les Britanniques Ethan Hayter et Oliver Wood.