Reynders fait vivre l'idée d'une rénovation du stade Roi Baudouin dans le projet Neo

Ce dossier de rénovation est poussé par l'entreprise bruxelloise de construction-rénovation Besix, même si des appels d'offres seront nécessaires en cas de concrétisation du projet.

Selon l'Echo, Unibail, le développeur privé de Neo n'a pas d'objection à ce que la rénovation du stade s'inscrive dans son projet de réaménagement du plateau du Heysel. Des réunions ont déjà eu lieu en ce sens, écrit le quotidien. "Dans tous les plans qu'on me montre, le stade est toujours bien en place. Il y a donc clairement un espace pour rénover le Roi Baudouin, il faut, pour la Belgique, pour Bruxelles, avancer dans cette direction. L'Union belge est contente qu'on relance cette démarche", indique Didier Reynders.

La nécessité d'un stade pour accueillir l'équipe nationale renvoie également à la question de la solidité financière d'un tel projet censé être le terrain d'activités tout au long de l'année, alors que les Diables Rouges n'y jouent que quelques matches par an. Il s'agira notamment de savoir si le futur stade ne devrait pas également accueillir un club résident. Le Sporting d'Anderlecht a besoin d'un nouveau stade. Son manque d'enthousiasme pour le projet de construction d'un stade national sur le parking C a contribué à faire échouer ce plan qui a fait l'objet d'une guerre de lobbying des grands constructeurs de stade. Entre-temps, le club d'Anderlecht s'est trouvé un nouveau patron.

"On verra si Anderlecht est intéressé. Je vais prendre contact avec Marc Coucke pour voir si Anderlecht doit ou veut être résident de ce futur stade. Ce n'est pas à moi de dire s'il faut un club résident", a encore indiqué Didier Reynders à l'Echo.

Le chef de file du MR bruxellois voit dans le projet de rénovation du Roi Baudouin des possibilités pour une offre artistique et le maintien de l'athlétisme.

L'idée est de travailler sur un stade avec une piste d'athlétisme amovible, de faire monter et descendre la pelouse afin d'avoir les événements d'athlétisme ainsi que des tribunes en bordure de la pelouse de football, écrit l'Echo. Il reste, entre autres, à examiner si le stade peut disposer d'une coupole permettant de le fermer, ce qui diminue les nuisances pour les riverains et permet d'attirer des grands concerts. Dans le projet, une salle de basket-ball et un terrain de hockey en salle devraient être adjoints, selon les défenseurs de cette option.

Didier Reynders a entrepris de convaincre le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS), avec qui il entretient de bons contacts, de l'opportunité d'un tel projet. Les premières estimations évoquent un montant de 200 à 250 millions d'euros pour la rénovation complète du stade. Il reste à voir notamment comment réagira la Région bruxelloise.

La Région est à l'écoute de toute offre concrète La Région bruxelloise a toujours été disposée à écouter et le reste à propos du dossier du stade national. Elle a attendu en vain le fédéral au cours des cinq dernières années. La piste une nouvelle fois avancée jeudi par le vice-premier ministre Didier Reynders, n'est pour le moment que celle d'un ministre du gouvernement MR-N-VA et manque de concret, a affirmé jeudi matin le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort (PS). "Il n'y a pour le moment rien de concret du fédéral qui est resté aux abonnés absents dans le dossier du stade au cours des cinq dernières années. Nous restons prêts à écouter toute proposition concrète. Mais cela doit être porté par l'ensemble du gouvernement fédéral, et pas seulement par un ministre, en pleine fièvre du Mondial. Il faut en outre que cela soit compatible avec le projet Neo de revitalisation du plateau du Heysel", a commenté le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, jeudi matin.