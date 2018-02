Deux sosies du président américain Donald Trump et du leader nord-coréen Kim Jong Un ont été éconduits du stade où se tenait vendredi soir la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pyeongchang.

Le Belge Omar Bekkali est arrivé deuxième, mercredi, lors de la traditionnelle course dans les marches de l'Empire State Building à New York. Le Belge a mis 11 minutes 53 secondes pour gravir les 1.576 marches du mythique gratte-ciel new yorkais. Le Colombien Frank Nicolas Carreño est arrivé premier avec un temps de 10 minutes 50 secondes.