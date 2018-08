Une F1 à deux vitesses est-elle inéluctable?

Depuis le succès du Finlandais Kimi Räikkönen sur Lotus au GP d'Australie 2013, les trois "Top Teams", comme on les désigne, se sont partagés toutes les victoires, soit 110 courses sans qu'aucune autre écurie ne décroche la timbale. Et depuis deux ans, parmi les sept autres équipes, seuls Williams et Force India ont placé un pilote sur le podium, à chaque fois au GP d'Azerbaïdjan.

...