Lewis Hamilton prolonge son contrat chez Mercedes jusqu'en 2020

Détenteur de quatre titres mondiaux (2008, 2014, 2015, 2017), Hamilton, 33 ans, est désormais lié jusqu'en 2020 avec les "Flèches d'argent".

Le Britannique a remporté trois de ses titres mondiaux depuis qu'il a rejoint en 2013 la marque à l'étoile. A la fin de son contrat il aura passé 8 des 14 saisons en F1 avec Mercedes.

Il a passé ses six premières années (2007-2012) chez McLaren qui étaient dotées d'un moteur Mercedes.

"Je fais partie de la famille Mercedes depuis 20 ans et je n'ai jamais été aussi heureux au sein d'une équipe qu'aujourd'hui. Nous sommes sur la même longueur d'onde sur et hors piste - et j'ai hâte de gagner plus à l'avenir et de faire briller encore plus de lumière sur l'étoile à trois pointes" a déclaré Hamilton sur le site de son équipe.

"Je suis très confiant que Mercedes est l'endroit idéal pour les années à venir. Bien que nous ayons connu tant de succès ensemble depuis 2013, Mercedes est plus affamée que jamais."

Vainqueur de 65 Grand Prix, Hamilton en a gagné 45 au volent d'une Mercedes dont trois cette saison (Azerbaïdjan, Espagne et France). Il occupe la 2e place actuelle du championnat à 8 points de l'Allemand Sebastian Vettel après 10 des 21 courses de l'année.