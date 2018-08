Formule1: Fernando Alonso se retire en fin de saison et "veut passer à autre chose"

Depuis ses débuts en 2001, Fernando Alonso possède un des plus beaux palmarès de la Formule 1 avec 32 victoires, 22 pole position et 97 podiums. À 24 ans et 58 jours, il est également le plus jeune champion du monde de l'histoire avec son titre glané en 2005 avant de réaliser le doublé l'année suivante pour Renault. L'Espagnol a débuté sa carrière professionnelle chez Minardi avant deux passages chez Renault (2003-2006 et 2008-2009). Il passera une première fois par McLaren en 2007 et reviendra en 2015, où il deviendra le mentor de Stoffel Vandoorne, après quatre années passées chez Ferrari (2010-2014).

"Après 17 magnifiques années, il est temps pour moi de passer à autre chose. J'ai profité de chaque instant durant ces incroyables saisons et je ne pourrai jamais assez remercier les personnes qui m'ont entouré. Il y a encore de nombreux Grands Prix cette saison et je vais y participer avec plus de passion et d'implication que jamais. J'ai hâte de voir ce que le futur me réserve, des nouveaux challenges m'attendent. Je vis un des moments les plus joyeux de ma vie mais j'ai besoin d'explorer de nouvelles aventures", a justifié Fernando Alonso. McLaren, qui "restera toujours l'équipe de son coeur", a également communiqué sur la décision de son pilote. "Fernando est non seulement un excellent ambassadeur de McLaren mais aussi de la F1.

Tout le monde décide de faire des changements dans sa vie et ce moment était venu pour lui. Durant sa réflexion sur son avenir, son esprit de compétition est resté animé et il a continué à performer à un haut niveau. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour le futur", a commenté Zak Brown, CEO de McLaren.