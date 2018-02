Gojko Cimirot, une bonne pioche pour le Standard

Gojko Cimirot a les épaules solides. " Il n'est pas du genre à se cacher. Il y a beaucoup de pression au PAOK et il savait très bien la gérer ", pose Omar El Kaddouri, son coéquipier lors des six derniers mois à Thessalonique. Preuve en est, le Bosnien porte ce qu'il a d'attributs pendant le dernier Clasico. Titulaire alors qu'il vient d'arriver trois jours plus tôt, il livre une prestation très encourageante, qui aurait pu être gratifiée d'un but, sans un hors-jeu de Duje Cop.

...