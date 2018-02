" Lorsqu'il me touchait, je faisais semblant de dormir "

Jan Van Aken (41) : " J'ai commencé à jouer au football à l'âge de sept ans, à Opdorp, un club de P4 de la commune de Buggenhout. L'entraîneur de notre équipe, c'était Jozef A, un trentenaire célibataire qui vivait avec sa mère. Aujourd'hui, je me dis que, pendant la première année, il a tout mis en place. Mes parents ne s'intéressaient pas trop au football mais il a fait en sorte qu'ils s'investissent quand même tant et plus pour le club. Il s'est introduit assez rapidement dans leur tissu social, répondant notamment présent aux rencontres hebdomadaires du club de tennis que fréquentait aussi mon père.

...