Les Russes récupèrent 9 médailles après la décision du TAS

Pour cause de dopage institutionnalisé, les Russes s'étaient vus retirer par le CIO 13 médailles, dont quatre en or, remportées à Sotchi lors des Jeux Olympiques de 2014. Après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) jeudi matin, ils en récupèrent neuf, dont deux en or, et retrouvent la tête au tableau final.