Le plus beau nouveau stade du monde (vidéo)

Le Mercedes-Benz Stadium a coûté pas moins de 1,25 milliard d'euros, soit quatre fois plus que le prix prévu pour l'Eurostade -pas encore construit- de Bruxelles. Mais le résultat en vaut la chandelle: une arène sportive de 71.000 sièges et quelques perles d'architecture, comme un toit coulissant, dont l'esthétique s'inspire de la Grèce antique. On peut l'ouvrir ou le fermer en onze minutes.

En dessous, un gigantesque écran vidéo qui opère un tour complet. Il fait 18 mètres de haut et 335 mètres de long si on le déploie complètement. Cet écran permet de montrer une image, à moins qu'on le divise en douze sections. Le Window to the City situé à l'extérieur du stade est tout aussi impressionnant. C'est une paroi de verre de seize étages avec vue sur la ville d'Atlanta. À l'entrée principale, une immense reproduction d'un faucon accueille les spectateurs: 15 mètres de haut, 22 mètres de large pour un total de 33 tonnes. Ce serait la plus grande représentation au monde d'un volatile.

En plus, le stade est écologique. Il est équipé de 4.000 panneaux solaires et d'un réservoir qui peut contenir 2,3 millions de litres d'eau de pluie. L'ensemble a été conçu pour offrir une expérience sportive inoubliable, avec plus d'espaces entre les sièges et, partout dans les tribunes, des petits écrans vidéo suspendus. Comparé aux prix pratiqués dans les autres stades de football américain, le coût d'un hotdog (deux dollars), de nachos (trois dollars) ou d'une bière ou d'une eau gazeuse (cinq dollars, sans limite de remplissage) est très démocratique, pour attirer le plus de personnes possible. On ne propose pas n'importe quelle bière, par ailleurs, car les 1.200 points de vente de bières offrent 40 marques différentes.

Après un match-exhibition le 26 août et un match entre deux équipes de collège, le Mercedes-Benz Stadium sera inauguré officiellement dimanche à l'occasion du premier match NFL des Falcons cette saison, contre les Green Bay Packers. En 2019, le stade accueillera aussi le SuperBowl.

Par Jonas Creteur