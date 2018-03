La réalité augmentée est devenue indispensable pour les chaînes

Le grand public a découvert la réalité augmentée avec le jeu Pokemon Go. La démarche consiste à intégrer des éléments en 2D ou 3D dans des images réelles. Dans le sport, ce principe existe déjà depuis plusieurs années. Il n'y a quasiment plus un seul studio télé qui n'utilise pas des graphiques pour analyser des phases de jeu. Proximus vient de renforcer cet axe en s'alliant avec Deltacast, groupe établi dans la région liégeoise.

" Proximus dispose de deux outils pour la Champions League et la Pro League ", détaille Erik Kampmann, directeur commercial de Deltacast. " Tout d'abord, la création de graphiques en plein match, comme par exemple la distance entre le mur, le tireur du coup franc et le but, etc. Ensuite, les analystes en studio disposent de ressources pour construire des séquences plus élaborées durant le match, qu'ils présentent à la mi-temps. C'est un package complet, avec des modules complémentaires intéressants. On va, par exemple, créer un stade virtuel avec une sorte d'effet " PlayStation ", où on rentre dans la tête du joueur pour montrer ce qu'il voyait lors du coup franc ou encore l'angle de vue du gardien. "

Avec les années, Deltacast est devenu une entreprise incontournable. " Nos collaborations avec les médias belges représentent environ 10 % de notre business. Nous sommes présents partout dans le monde. C'est un marché de niche. Ces technologies nécessitent des algorithmes très compliqués, que seules trois ou quatre sociétés maîtrisent. Nous sommes une petite entreprise qui parvient à concurrencer des concurrents américains brassant plusieurs centaines de millions de chiffre d'affaires. "

Et avec la prochaine Coupe du monde, l'intérêt ne va pas diminuer. " Pour cet événement, nous avons créé un package qui intègre des données très poussées. Exemple : Cristiano Ronaldo a tiré des 28 mètres et les statistiques montrent qu'il marque 2 % de ses buts de la sorte. C'est un produit qui fonctionne bien. "