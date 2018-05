Herman Van Holsbeeck réclame 1,8 million d'euros à Marc Coucke

M. Van Holsbeeck réclame la somme de 1,8 million d'euros suite à son licenciement, rapportent vendredi La Libre Belgique, La Dernière Heure et les titres Mediashuis.

En plus de son salaire de deux ans, car son contrat courrait jusqu'en juin 2020, M. Van Holsbeeck estime avoir droit à une prime pour avoir réalisé un mercato lucratif.

L'ancien manager n'était pas employé à Anderlecht mais il y travaillait en tant qu'indépendant via son propre bureau de management, AENA. Il n'a donc pas pu assigner Marc Coucke devant le tribunal du travail.

Le Cepani n'est pas un tribunal en tant que tel mais il assiste les parties en conflit dans toutes leurs procédures d'arbitrage et de médiation en garantissant un cadre juridique et administratif approprié. La procédure menée par trois juges/experts, un désigné par le clan Van Holsbeeck, l'autre par le clan Coucke, et un troisième qui se veut neutre, devrait prendre un an.