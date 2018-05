Zulte Waregem veut garder Bongonda

Zulte Waregem a effectué un pari l'hiver dernier, en louant Théo Bongonda, casé au Celta Vigo. Avant le Nouvel-An, le Belge de 22 ans, déjà loué à Trabzonspor, n'avait pratiquement pas joué. Bongonda lui-même voulait donc relancer sa carrière au club où il avait éclos en 2014 et qui l'avait vendu au Celta en janvier 2015 pour 1,25 million.

Une blessure et un retard de préparation ont empêché Bongonda d'être immédiatement rentable. Il a bien montré quelques éclairs pendant le championnat régulier mais sans tenir tout un match. Le Wallon a même fait banquette pendant le premier match de PO2 à domicile contre OHL et il ne devait pas être titularisé non plus lors de la deuxième journée, à Waasland-Beveren. Puis Sander Coopman s'est blessé à l'échauffement et Bongonda a entamé la partie. Avec un but et un assist, il est devenu l'homme du match. Il a ensuite éclaté, inscrivant encore deux buts et délivrant un assist en trois matches.

Francky Dury et le manager général Eddy Cordier se sont défaits de leurs doutes initiaux et veulent maintenant conserver Bongonda. L'actionnaire principal, Tony Beeuwsaert, a donné son aval : le club peut lever l'option d'achat de 1,5 million. C'est un demi-million de plus que ce que l'Essevee a versé en janvier pour Damien Marcq -ce qui était déjà un record pour le club. Dury et Cordier doivent toutefois trouver un accord avec le joueur et son agent, Fouad Ben Kouider. Ils se réunissent la semaine prochaine.

L'ailier, lié au Celta jusqu'en juin 2019, n'y a plus d'avenir. Bongonda est conscient qu'il peut retrouver sa forme dans son environnement familier, à Waregem. De leur côté, Cordier et Dury espèrent que le Carolo puisse former un duo mortel avec Hamdi Harbaoui la saison prochaine. A moins qu'un autre club ne leur pique le jeune Belge, très suivi ces jours-ci, avant le 31 août, en offrant plus de 1,5 million. Dans ce cas, Zulte Waregem ferait en très peu de temps une excellente affaire sur le plan financier.

Par Jonas Creteur