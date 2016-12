Zulte Waregem tenu en échec sur le terrain de Lokeren (1-1)

Lors d'un premier acte rythmé, Leye est le premier à se montrer dangereux, mais sa tête file finalement peu au-dessus des cages de Copa (2e). Zulte Waregem imprime son jeu sur la pelouse de Lokeren et se crée une nouvelle opportunité via Meïté qui voit son tir passer juste au-dessus du but adverse (20e). Dans la foulée, Lokeren réagit et se crée sa première occasion grâce à Bolbat, toutefois sifflé en position de hors-jeu (25e). Moins d'un quart d'heure avant le repos, les leaders actuels du championnat prennent les devants sur l'ouverture du score d'Hamalainen sur un superbe coup-franc direct (31e, 0-1). Au retour des vestiaires, les hôtes reprennent les choses en mains et égalisent rapidement grâce au solo de Skulason qui dribble plusieurs défenseurs avant de tromper Bossut à l'aide d'un tir opposé (46e, 1-1). Moins inspirées, les deux équipes voient le temps s'écouler sans parvenir à faire la différence. A moins de 10 minutes du terme, Lerager passe tout près du 1-2, mais son envoi finit sa course dans les bras de Copa (81e). Sans victoire depuis deux journées, Zulte Waregem ne compte plus que deux points d'avance sur le FC Bruges qui se déplacera à Anderlecht dimanche (14h30). De son côté, Lokeren stagne en 11e position avec 19 points.