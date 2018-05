Zulte Waregem repousse Courtrai à 7 points

Le Essevee, auteur de six victoires consécutives et invaincu dans ces playoffs 2, est parti sur de bonnes bases dans cette rencontre grâce à un superbe envoi du gauche aux trente mètres de Theo Bongonda (15e). Courtrai ne s'est toutefois pas laissé intimider et a égalisé quelques minutes plus tard par l'intermédiaire d'Idir Ouali (21e).

Avant la pause, Zulte a poussé et est parvenu à reprendre l'avantage grâce à Peter Olayinka (34e). Un but qui s'avèrera décisif.

La deuxième période a en effet été nettement plus calme avec un Zulte Waregem qui a plus cherché à doubler son avance qu'à défendre son but face aux timides offensives courtraisiennes