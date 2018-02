Zulte Waregem et Ostende partagent, pas une seule victoire à domicile ce week-end

Francky Dury, le coach de Zulte Waregem, a certainement apprécié la première accélération de Damien Marcq stoppé fautivement par Aristote Nkaka (1e). Le nouveau milieu d'Ostende a d'ailleurs écopé du premier carton jaune de la rencontre (12e). Sans Zinho Gano et Franck Berrier, Ostende manquait d'idées en attaque. Fernando Canesin, Akpala et Richairo Zivkovic n'ont pas directement donné l'impulsion nécessaire aux offensives des 'Kustboys'.

Sous l'impulsion d'Onur Kaya, Zulte-Waregem en a profité pour presser son adversaire mais Timothy Derijck n'a pas saisi la double occasion de battre William Dutoit (18e). Par contre, sur un service de Sander Coopman, Olayinka a anticipé Antonio Milic pour ouvrir la marque (25e, 1-0). Alors qu'Ostende ne parvenait toujours pas à accélerer, Akpala a battu Sammy Bossut, qui n'a pas eu la main ferme (33e, 1-1). La suite de la période a surtout été marquée par le nombre de cartes jaunes (5 en première mi-temps) sorties par M. Bart Vertenten aux Waregemois Brian Hamalainen (26e), Marvin Baudry (36e) et surtout Hamdi Harbaoui, qui a flirté avec la carte rouge (42e). Dans l'autre camp, Zarko Tomasevic a également été jauni (42e).

Ostende a lancé la seconde période avec un effort personnel d'Aleksandr Bjelica, qui a expédié le ballon au-dessus du but (48e). La formation côtière progressait sournoisement mais Zivkovic n'a pas surpris Bossut (56e). A partir de ce moment, Zulte Waregem a commencé à vouloir plus la victoire même si Ostende a effectué le premier changement avec Gano à la place de Zikovic (71e). Cela n'a pas changé la physionomie de la rencontre puisque les visités ont poursuivi leur forcing. Mais à défaut de nouveau but, on a enregistré encore quatre cartes jaunes, trois pour Zulte et une pour Ostende.

Avant le coup d'envoi, Dury prétendait qu'il visait encore les play-offs 1 mais la tâche semble dorénavant très compliquée. Il compte six points de moins que Genk (6e) et cinq par rapport à Wasland-Beveren, Courtrai, le Standard et Saint-Trond.