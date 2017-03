Zulte Waregem - Anderlecht en ouverture du play-off I le 31 mars

D'ici là les amateurs belges de football vibreront jeudi avec les matches-retour des 1/8e de finale de l'Europa League, dont La Gantoise - Racing Genk (aller: 2-5) et RSC Anderlecht - Apoel Nicosie (1-0), puis ce samedi 18 mars au Stade Roi Baudouin où Ostende et Zulte-Waregem, deux acteurs du play-off I, se mesureront déjà en finale de la Coupe de Belgique. Sans oublier les deux matches des Diables Rouges, le 25 mars contre la Grèce à Bruxelles en éliminatoires du Mondial-2018 dans le Groupe H de la Zone Europe, et trois jours plus tard en amical contre la Russie au Stade Olympique de Sotchi.

Les six équipes du play-off I se tenant en à peine 6 points, elles sont toutes candidates au titre et aux places européennes sur la ligne de départ.

En play-off II le Racing Genk, 8e de la saison régulière, et le Standard, 9e, ne sont pas dans la même poule. Cela ne signifie pas qu'ils composeront forcément l'affiche de la finale du play-off II le 25 mai.

Le Standard, dans le Groupe A, devra mater Malines, Saint-Trond, Waasland-Beveren, l'Union Saint-Gilloise et le Lierse; tandis que dans le Groupe B, les adversaires de Genk seront Courtrai, Lokeren, l'AS Eupen, l'Excel Mouscron et Roulers. Les équipes démarrent toutes la compétition de dix journées (cinq aller et cinq retour) avec zéro point.

A noter au programme de la 1e journée: Lierse - Standard (02/04 à 20h00) dans le Groupe A, et Genk - Lokeren (01/04 à 20h30) dans le Groupe B.