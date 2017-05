Yves Vanderhaeghe prolonge à Ostende jusqu'en 2020

Le KVO entend donner un signal. "Nous jouons encore un match important ce soir (le barrage européen à domicile contre Genk, ticket pour le 3e tour préliminaire de l'Europa Coupe, Ndlr), mais nous avons toujours eu l'intention de poursuivre avec Yves, que l'on joue l'Europe ou non", a confié le directeur sportif Luc Devroe. "Ce soir ce peut être la cerise sur le gâteau, mais d'ores et déjà notre saison est réussie. Yves peut avec deux 4e places et une finale de Coupe présenter des résultats fantastiques."

Vanderhaeghe est arrivé sur la côte en 2015 en provenance de Courtrai. A l'issue de sa première saison, il avait terminé 4e de la phase régulière et 5e des play-offs. Cette saison, il a pris la 5e place en saison régulière et la 4e à l'issue des play-offs. En mars, Ostende a été battu en finale de la Coupe de Belgique aux tirs au but par Zulte Waregem.