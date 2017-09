Yves Vanderhaeghe n'entraîne plus Ostende

Ensuite en attendant la désignation d'un successeur, il s'agira de quitter au plus vite la dernière place du championnat, et de remonter vers le top-6. Le bilan de VdH après sept matches et un seul point explique évidemment la décision de s'en séparer.

"Une décision douloureuse", admet le président-mécène Marc Coucke dans le communiqué publié sur le site internet du club côtier. "Mais Marc est conscient que cela ne pouvait plus continuer comme cela. Qu'il fallait faire quelque chose pour redresser la barre. Et en définitive que c'était la seule solution. Aucune amélioration n'avait en effet été constatée lors des derniers matches..."

Une évaluation après dix journées avait à l'origine été annoncée par la direction. "C'était un signal pour apaiser la tension et diminuer le stress", explique Coucke. "Mais il n'y a eu aucune évolution positive depuis, et maintenant on ne peut plus attendre. Il fallait se résoudre à prendre dès aujourd'hui la seule décision possible..."

Vanderhaeghe avait mené Ostende à la 5e puis à la 4e place du championnat ces deux dernières saisons, ainsi qu'en finale de la Coupe de Belgique où la séance des tirs au but a été favorable à Zulte Waregem. Le KVO a subi la loi de Marseille (0-0, 4-2) lors du troisième tour préliminaire de l'Europa League.

Vanderhaeghe, ex-milieu de terrain de l'Eendracht Alost, de l'Excelsior Mouscron, d'Anderlecht et des Diables Rouges (49 sélections, 2 buts), avait débuté sa carrière d'entraîneur à Courtrai (2014-2015), dont il avait auparavant été le T2 pendant six saisons.