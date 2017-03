Youri Tielemans ne veut pas parler de transfert avant la fin de saison

"Je ne pense pour l'instant pas encore à un transfert", a déclaré Tielemans mercredi avant l'entraînement des Diables Rouges à Tubize, où l'équipe nationale préparer ses matches contre la Grèce et la Russie.

"Ce n'est qu'après la saison que je vais me réunir avec mon entourage et mon agent pour voir quelle suite donner à ma carrière. Avec les autres Diables, je parle parfois de la vie dans leurs clubs, mais sans plus. Je parle beaucoup avec Martinez. Il me dit comment m'améliorer et me donne des conseils tactiques. En équipe nationale, nous jouons avec une défense à trois, il faut s'adapter".

Youri Tielemans compte six sélections en équipe nationale, pour deux caps. Il est monté au jeu lors des deux dernières sorties des Diables, contre les Pays-Bas et l'Estonie. "Il y a beaucoup de médians avec de nombreuses qualités dans l'équipe, je dois donc être patient", raconte l'Anderlechtois. "Contrairement à Anderlecht, où j'ai commencé jeune et me suis retrouvé assez vite dans l'équipe de base. J'ai encore toute ma carrière devant moi. Je dois mes sélections à mes prestations en club, je sais que le sélectionneur me suit de près. J'espère bien sûr être à la Coupe du monde, c'est le but de tous les joueurs".

Il y a quelques semaines, Tielemans a inscrit face à Ostende deux buts qui ont fait le tour du monde. "Je pense que tout le monde a vu ces buts, mes coéquipiers étaient impressionnés. Ils m'ont demandé de faire pareil à l'entraînement, mais je n'y suis pas encore arrivé. Ici, nous avons surtout travaillé la récupération. La préparation du match ne commencera vraiment que jeudi".