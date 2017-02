Westerlo bat Saint-Trond (1-0) et se retrouve 14e

En principe, les deux équipes portent un maillot jaune mais pour l'occasion Westerlo a joué en bleu et Saint-Trond en orange. Cela n'a pas déboussolé les spectateurs parmi lesquels 400 supportsrs trudonnaires. Par contre, les joueurs ont semblé déstabilisés par l'état de la pelouse. Cela explique peut-être le nombre élevé de mauvaises passes. Ainsi, Yohan Boli a remis le ballon vers l'arrière sans avoir vu Khaleem Hyland. Le milieu de Westerlo a servi Yoni Buyens dont le centre a surmonté tout le monde (7e).

Les deux équipes ont mis sur pied une collection d'actions sans réel danger pour les gardiens. Une reprise de la tête de Nicolas Rommens n'a pas inquiété le portier des Canaris Lucas Pirard (10e). Et après avoir pris son adversaire de vitesse, Boli a tiré au-dessus de la cage de Westerlo (16e). Manifestement, les Canaris n'avaient pas régler la mire: Mamadou Bagayoko a envoyé un ballon dans la tribune (19e). Pire: lorsque Koen Van Langendonck a relâché le ballon, Boli a tiré sur le poteau opposé alors qu'il n'y avait plus que David Heylen sur la ligne de but (23e). Le gardien de Westerlo a encore eu une petite frayeur sur un envoi de Stef Peeters, qu'il a stoppé en deux temps (34e).

Rythme tanquille, peu de danger devant le but et passes bâclées: le cocktail de la première période a été resservi après le repos. Ce n'était manifestement pas la soirée de Boli: isolé seul face à Van Langendonck par une subtile déviation d'Igor Vetokele, le Français n'a pas frappé juste (48e).

A Westerlo, Buyens n'a pas osé tirer (53e) et Silvère Ganvoula ne parvenait pas à ramener vers lui le ballon (63e). Malgré toutes ces hésitations, les Campinois ont pris un certain ascendant que Rommens a failli concrétiser d'une volée (65e). Le gardien trudonnaire n'a pas été en mesure de contrer un envoi puissant d'Acolatse, auteur d'une belle action individuelle (82e, 1-0).