Waasland-Beveren entre dans le Top 6

Obbi Oularé (18e, 1-0) a défloré la marque pour les Anversois mais Victorien Angban (45e+1, 1-1) et Isaac Kiese Thelin sur penalty (49e, 1-2) ont permis à Waasland-Beveren d'accrocher la 6e place au classement avec 33 points, aux dépens de Saint-Trond (33). L'Antwerp (37 points) reste 5e.

La première action dangereuse est venue d'Opoku Ampomah, l'attaquant de Waasland-Beveren a mis Ritchie De Laet en difficulté (3e). Jonathan Pitroipa a rapidement inversé la tendance. Le Burkinabé s'est promené dans la défense waeslandienne, obligeant le nouveau capitaine Rudy Camacho à intervenir in-extremis (9e). Il s'est ensuite distingué en plaçant le ballon sur la tête d'Oularé dont la reprise a été déviée par Thelin, l'attaquant de Waasland venu donner un coup de main à sa défense (14e). Oularé n'a toutefois pas attendu longtemps pour prendre sa revanche d'un tir à distance sur lequel Davy Roef n'a pas eu la main assez ferme (18e, 1-0). Le gardien waeslandien a fait preuve de plus de rigueur sur un envoi de Stallone Limbombe (28e). Comme l'Antwerp a conservé le ballon, Beveren a tablé sur le contre. Si Aleksandar Boljevic n'a pas profité d'une perte de balle de Sambou Yatabaré pour battre Sinan Bolat (43e), Angban a mis les deux équipes à égalité juste avant le repos (45e+1, 1-1).

Pitroipa a emballé la seconde période avec quelques feintes, qui n'ont pas trompé Roef (48e). Mais sur le contre Sinan Bolat a commis un penalty sur Ryan Mmaee que Thelin a transformé (49e, 1-2). Le Suédois conforte ainsi sa place en tête du classement des buteurs avec 14 goals dont six des onze mètres.

William Owusu (52e), Oularé (53e) et Pitroipa (60e) ont tenté de tromper Roef qui ne s'est pas laissé surprendre. Laszlo Boloni a sorti Limbombe pour Ivo Rodriguez (63e) et Faris Haroun pour Geoffry Hairemans (68e). L'Antwerp a poursuivi sa course vers l'égalisation mais les Waeslandiens ont sans cesse représenté une menace. Erdin Demir a d'ailleurs arraché le premier et unique coup de coin des visiteurs (76e) et Ampomah a joué au contorsionniste, un joli numéro plaçant ses équipiers en bonne position pour battre Bolat (82e).