Vingt-trois Diables Rouges à l'entraînement

Vingt-trois Diables Rouges (vingt joueurs et trois gardiens) étaient présents mercredi à l'entraînement au Belgian Football Center de Tubize. Vincent Kompany et Marouane Fellaini se sont ajoutés aux absents de mardi, Thomas Vermaelen, Axel Witsel et Simon Mignolet, qui doit encore rejoindre le groupe.