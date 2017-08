"Vanhaezebrouck sait qu'il doit me laisser improviser"

Il faut avoir un agenda secret pour repousser Manchester City, Shanghai SIPG et l'Espanyol en l'espace d'un an. Mamadou Sylla (23 ans) l'a fait avec le sourire et a obtenu son transfert de rêve à la Ghelamco Arena. Entretien avec le nouveau Sénégalais des Buffalos.