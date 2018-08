Vanhaezebrouck pas fan des changements rapides

C'est devenu une tradition à Anderlecht : peu après la demi-heure, Hein Vanhaezebrouck envoie quelques joueurs s'échauffer. Dimanche dernier, à Bruges, Andy Najar, Albert Sambi Lokonga et Dennis Appiah sont sortis du dug-out dès la 36e minute. Zakaria Bakkali et Pieter Gerkens les ont rejoints un peu plus tard. Mais le fait de se dégourdir les jambes après une demi-heure ne veut pas dire qu'ils vont entrer tôt, au contraire.

Les joueurs d'Anderlecht doivent plutôt se montrer patients. Depuis le début du championnat, le T1 a effectué quatorze remplacements en cinq matches, dont onze dans le dernier quart d'heure. Il n'intervient plus tôt qu'en cas d'extrême urgence. Contre Ostende, il a effectué un remplacement dès le repos : Hannes Delcroix a pris la place d'Antonio Milic, blessé. Pour le reste, seuls Knowledge Musona (17 minutes contre Charleroi) et Gerkens (25 minutes à Bruges) ont eu plus de 15 minutes pour se montrer. En moyenne, les réservistes restent 13 minutes sur le terrain.

Les chiffres démontrent donc que Vanhaezebrouck n'effectue pas de remplacements pour le plaisir ou pour, contrairement aux autres entraîneurs, accorder du temps de jeu à ses joueurs. Sans quoi il aurait déjà fait entrer Bakkali lors des rencontres précédentes et il l'aurait lancé plus rapidement à Bruges. Ceux qui montent au jeu doivent être en condition car Vanhaezebrouck est très exigeant envers ses jokers.

"Bakkali n'a pas été dangereux", a-t-il déclaré à Voo Foot après la défaite à Bruges. "Vous pouvez me dire que j'aurais dû lui accorder 40 minutes mais je courais aussi le risque qu'on ne le voit pas davantage."

Au stade Jan Breydel, Musona a été remplacé par Gerkens au milieu de la deuxième mi-temps. Ces deux joueurs sont les remplaçants favoris de Vanhaezebrouck. Musona est le joueur qui est monté le plus souvent au jeu : 3 remplacements pour un total de 36 minutes. Gerkens est entré deux fois pour un total de 26 minutes. Détail intéressant : Musona et Gerkens se sont déjà remplacés mutuellement à trois reprises cette saison.

Par Alain Eliasy