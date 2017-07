Van Crombrugge préfère Eupen à l'Ajax

Samedi, Eupen disputait son tout premier match amical de la saison. C'est Hendrik Van Crombrugge (24 ans) qui défendait les filets. À l'issue du match, le gardien a confirmé que l'Ajax voulait l'engager comme deuxième gardien. "Le club hollandais proposait quatre millions d'euros et Eupen était d'accord. C'était à moi de faire un choix (Christoph Henkel, le directeur général, confirme qu'il y a eu une offre mais ne cite pas de chiffres, ndlr). J'ai réfléchi et j'ai décidé de rester un an de plus à Eupen afin de confirmer mes prestations de la saison dernière, même si je sais qu'à ma place, 90 % des joueurs auraient opté pour l'Ajax."

Après le repos, le Belge d'origine sénégalaise Moussa Diallo a effectué ses débuts en pointe. Il est rare qu'un joueur de 26 ans passe de la D2 amateurs à la D1A. Diallo a inscrit 33 buts avec La Calamine la saison dernière et il avait déjà un accord avec Solières, autre club de D2 amateurs, lorsque les scouts d'Eupen ont montré des vidéos de lui à Jordi Condom. Après quelques semaines de stage, l'attaquant s'est vu proposer un contrat. Samedi, en quarante minutes face aux U23 du FC Cologne (il a été remplacé à cinq minutes du terme en raison de crampes), il a touché quatre ballons. Assez pour inscrire trois buts et forcer le gardien allemand à effectuer une parade. Un vrai finisseur, donc.

Avant cela, Diallo a joué à Spouwen-Mopertingen, au RFC Liège et à Aywaille. Il a inscrit 107 buts en 164 matches de championnat. En décembre, il a intéressé le Beerschot Wilrijk puis, plus tard, le RWDM et l'Union. Le RFC Liège aurait également voulu le récupérer. Samedi, il a reconnu que jamais un club de D1A ne s'était intéressé à lui avant Eupen. Actuellement, il fait office d'alternative à Nicolas Verdier, arrivé du FC Malines. À Eupen, il portera le numéro 21, qui était celui de Henry Onyekuru. "J'avais demandé le 11 mais on m'a donné le 21", dit-il.

