Vainqueur de Saint-Trond (2-0), Zulte possède le maximum de points comme Charleroi

Après la deuxième journée de la Jupiler Pro league, il n'y a plus que deux équipes avec le maximum de points: Charleroi, vainqueur à Mouscron (2-5), et Zulte Waregem, qui s'est imposé face à Saint-Trond (2-0). Les autres rencontres au programme samedi ont enregistré la victoire de Courtrai sur Lokeren (1-0) et le partage entre Waasland-Beveren et Malines (2-2).