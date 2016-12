Vainqueur de Mouscron, Charleroi rejoint le Club Bruges à la 2e place

Si Felice Mazzù a retrouvé son buteur David Pollet, Mircea Rednic a dû se passer de Trezeguet, blessé. D'emblée, les Zèbres ont tenté de mettre leur attaquant sur orbite. Le flanc gauche N'Ganga-Amara Baby a déclenché les premiers assauts (3e, 7e). Sur une passe de Steeven Willems, Pollet pensait avoir inscrit son 7e but mais le juge de ligne en a décidé autrement (11e). A plusieurs reprises, Mouscron a prouvé que la pression n'était pas insoutenable. Mais Luka Stojanovic a placé le ballon dans les mains de Nicolas Penneteau (9e), une double tentative de David Hubert-Jérémy Huyghebaert a été contrée au petit-bonheur-la-chance par les défenseurs zébrés (12e) et Filip Markovic a longuement tardé avant de tirer (14e).

Après une reprise de la tête de Willems (18e), un apathique Charleroi a reçu les coups de sifflet de ses supporters (35e). La contestation a directement été stoppée par Baby, qui a profité d'un cadeau de Mergim Vojvoda pour ouvrir la marque (38e, 1-0).

Dans les premières minutes de la seconde période, le Hurlu Vojvoda (48e) et le Carolo Mamadou Fall (50e) ont fait croire que le spectacle allait être meilleur. Mais les 7.961 spectateurs ont dû patienter pour voir Pollet contrôler dos au but, se retourner et frapper des vingt mètres un ballon que le gardien adverse a capté en deux temps (68e). Après avoir noté la 5e carte jaune de Christophe Diandy, qui le privera du déplacement à Malines (79e), Mazzù a vu N'Ganga arracher le ballon à Markovic et frapper. Dévié par Chris Bedia, le ballon a fini dans le but (86e, 2-0).

Le FC Malines a arraché une troisième victoire consécutive face à Waasland Beveren (2-0). Alors qu'ils étaient moins entreprenants que leurs adversaires, les Malinois ont ouvert la marque par Nils Schouterden (35e, 1-0). Waasland-Beveren a fait meilleure impression mais un but de Zinho Gano a été injustement annulé pour hors-jeu. Pas de chznce pour l'attaquant waeslandien qui a vu son tir heurter la transversale (44e).

En seconde période, les visiteurs ont frôlé à plusieurs fois le but de l'égalisation mais Glenn Claes leur a enlevé tout espoir sur un coup franc des vingt mètres (90e+1, 2-0) Au classement, les Malinois sont 7e avec 31 points et Waasland Beveren stagne en 14e position (15 points).

Westerlo restera bien lanterne rouge après sa défaite face à Lokeren (1-3). Malgré une chance de but pour l'attaquant de Westerlo Silvère Ganvoula (2e) et pour le Lokerenois Tom De Sutter (7e), le premier quart d'heure a été assez tranquille. Alors que les visités semblaient prendre le dessus, Elton Acolatse a donné l'avance aux Campinois d'un tir à distance (28e, 1-0). Westerlo a accéléré mais Michael Heynen, auteur de l'assist sur le but, a manqué l'occasion de doubler l'écart (30e). Dans l'autre camp, une reprise de De Sutter a atterri mollement dans les bras de Kristof Van Hout (43e).

Directement après la reprise, De Sutter s'est vengé en égalisant (48e, 1-1). Dès ce moment, Lokeren a commendé à jouer plus haut et De Sutter a tiré sur la latte (62e). Si Ari Skulason (68e) a enlevé son tir, Mehdi Terki a frappé juste (75e, 1-2). Les visités avaient fait le principal et Steve De Ridder a imité son équipier algérien (79e, 1-3). Lokeren est 11e (22 points).