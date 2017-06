Vainqueur de Genk (3-1), Ostende qualifié pour le 3e tour préliminaire de l'Europa League

Joseph Akpala (27e, 1-0), David Rozehnal (32e, 2-0) et Andile Jali (51e, 3-1) ont permis au club côtier de remporter le match de barrage contre le vainqueur des play-offs 2. Siebe Schrijvers (45e, penalty 2-1) avait temporairement remis Genk dans la course.

S'il a pu compter sur Silvio Proto (fracture d'un orteil) et une mi-temps sur Sébastien Siani (gêne à l'aine), Vanderhaeghe a dû remplacer Landry Dimata par Akpala. Seul en pointe, le Nigérian s'est efforcé de rendre plus plaisante une rencontre fort fermée. La réussite lui a souri lorsque Frank Berrier a profité d'une erreur de Jere Uronen pour lui glisser le ballon dans la foulée juste devant le but adverse (27e, 1-0).

En phase défensive, Genk n'était pas au point: sur coup de coin, Sander Berge a remis le ballon dans les pieds de Ronzehnal, qui a frappé de près (32e, 2-0). Genk était dans les problèmes mais Schrijvers l'en a sorti en partie en transformant un penalty accordé pour une faute de Zarko Tomasevic sur Ruslan Malinovsky (45e, 2-1).

La deuxième période a débuté par une alerte lancée par Knowledge Musona, qui a tiré sur le cadre. Dans la foulée, Jali a surgi pour berner Omar Colley et Mat Ryan (51e, 3-1). Ce 65e match de la saison était-il celui de trop pour Genk? En tout cas, le Racing n'a pas été en mesure de réagir immédiatement. Les visiteurs n'ont mis que deux fois en difficulté des Kustboys bien organisés: Aly Samatta (73e) et Bryan Heynen (78e). Ostende sera ainsi pour la première fois de son histoire sur la scène européenne la saison prochaine.