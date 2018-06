Une balle dans la tête

Désireux d'installer son flow, Romelu Lukaku s'empare du micro. Homme le plus décisif de la campagne de Russie, avec seize buts et trois passes décisives, l'attaquant des Red Devils est sans doute le mieux placé pour parler de la métamorphose initiée voici près de deux ans par Roberto Martinez. Parce qu'avant de s'attaquer au jeu des Diables, le Catalan s'était penché sur celui de Big Rom, qu'il avait installé à la pointe de son dispositif à Everton. " Martinez m'a dit : Je sais que tu es très fort sur septante mètres, que personne ne peut t'arrêter en vitesse et en puissance ", raconte Romelu, qui poursuit sa répétition du discours de son manager chez les Toffees : " Il m'a demandé si j'étais capable d'être décisif dans les trente derniers mètres, quand la défense est regroupée. Est-ce que je pouvais trouver les bons espaces ? C'est là qu'il voulait m'aider. "

...