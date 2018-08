Un troisième partage d'affilée pour le Standard contre le Cercle

Après Waasland-Beveren (0-0) et contre l'Ajax (2-2), le Standard a une nouvelle fois partagé l'enjeu (0-0) contre le Cercle Bruges dans un match comptant pour la 3e journée du championnat de Belgique de football. Au classement, les Rouches (4e) comptent cinq points tous comme les Brugeois, néo-promus (3e). Trois autres rencontres sont au programme en soirée: Saint-Trond/Lokeren et Waregem/Eupen à 20 heures et Mouscron/Antwerp à 20h30.