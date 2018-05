Un point suffit à Bruges pour être champion

Seulement voilà, les Liégeois, qui ont partagé à Bruges précisément (4-4) puis vainqueur à Anderlecht (1-3) jeudi, sont restés dans la course glanant 19 points sur 24 en playoffs et n'ont pas abandonné toute idée de conquérir le trophée, lorgnant, au pire, sur la 2e place du championnat. Victorieux au stade Constant Vanden Stock jeudi, les hommes de Ricardo Sa Pinto, déjà vainqueurs de la Coupe de Belgique, avec 41 points, comptent certes toujours quatre unités de retard sur Bruges (45 points), mais ils ont dépassé les Mauves (40 points) qui se rendent à La Gantoise dimanche.

Les trois rencontres au programme dominical, La Gantoise/Anderlecht, Genk/Sporting de Charleroi et Standard/Club Bruges auront lieu en même temps, à 18h00.

Après avoir cru filer tranquillement vers le titre, le Club Bruges s'est fait surprendre par ses rivaux (1-2 face à Anderlecht dimanche dernier, 4-4 contre le Standard le 22 avril, 1-0 à Anderlecht la semaine précédente), mais a remis les choses en ordre en s'imposant 1-3 à Charleroi jeudi pour conserver son sort entre les mains. Si les hommes d'Ivan Leko ne sont pas sacrés dimanche, une seconde chance leur sera offerte lors de l'ultime journée, face au rival gantois dans le derby contre la Gantoise le 20 mai à la maison.

Battus par les Liégeois, les Anderlechtois n'ont pas encore renoncé non plus à décrocher un 35e titre, mais les choses se sont singulièrement compliquées pour les troupes d'Hein Vanaezebrouck qui ont de toute façon besoin d'un six sur six lors des deux dernières journées à La Gantoise dimanche et contre Genk le 20 mai pour ne fut-ce qu'aller chercher la deuxième place synonyme de tour préliminaire pour la Ligue des Champions.

La dernière journée verra aussi le derby wallon entre Charleroi et le Standard.

En playoffs II, Zulte Waregem est assuré de la première place du groupe A. Les Flandriens de Franky Dury se rendent vendredi (20h30) à Oud-Hervelee Louvain. Courtrai reçoit Mouscron alors que la partie entre le Lierse, en faillite, et Waasland-Beveren ne sera pas jouée. Dans le groupe B, samedi, Lokeren a les meilleures cartes en main en recevant Beerschot Wilrijk. A sa poursuite, l'Antwerp accueille Saint-Trond. Eupen affronte lui Ostende.