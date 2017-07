Un penalty de Pollet a suffi à Charleroi pour battre Courtrai

Les Zèbres sont parvenus à défendre jusqu'au bout leur avance d'un but acquise à la 11e minute grâce à un penalty de David Pollet. Plus tôt dans la journée, Bruges a battu Lokeren 0-4, Zulte Waregem a dominé Eupen 0-5 et Genk a partagé 3-3 contre Waasland-Beveren.

Charleroi a bien débuté sa campagne 2017-2018 en capitalisant parfaitement le penalty de Pollet. Les hommes de Felice Mazzu ont mis Kaminski a contribution à plusieurs reprises en première période.

Incapables de doubler la marque, le Carolos faisaient levier sur leurs qualités défensives pour tenir Courtrai loin de la cage de Penneteau. En deuxième période, les Coutraisiens faisaient trembler le Mambourg et le poteau à deux reprises suite aux essais de Verboom (49e) et Lepoint (55e). Saglik manquera finalement une nette occasion pour faire 2-0 en toute fin de rencontre (89e) mais sans conséquence pour Charleroi.

Grâce à ces trois premiers points, Charleroi rejoint Zulte-Wargem et Bruges en tête du classement.

La première journée s'achèvera dimanche avec Malines/Standard (14h30), Saint-Trond/La Gantoise (18h) et Ostende/Mouscron (20h). Le championnat avait débuté vendredi soir par le partage 0-0 des champions en titre, Anderlecht, chez les promus de l'Antwerp.