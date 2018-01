Un Clasico et un derby des Flandres au menu de la 24e journée de JPL

Alors qu'il avait effectué son retour dans le top-6 samedi passé, le Standard en a déjà été éjecté trois jours plus tard suite à une défaite 2-1 sur la pelouse de Zulte Waregem. Les hommes de Ricardo Sa Pinto ont même été relégués à la dixième place (29 points). Le sixième, Saint-Trond, ne compte certes que trois points de plus, mais à 7 journées de la fin de la phase classique, le Standard ne peut plus gaspiller le moindre point au risque de manquer les playoffs I une troisième année de suite.

En face, Anderlecht (3e, 44 points) a connu un coup d'arrêt contre Waasland-Beveren jeudi (2-2). Les Mauve et Blanc restaient sur trois succès de rang. Ils sont néanmoins revenus à 1 point du deuxième Charleroi.

Bruges, attendu jeudi par Ostende en clôture de la 23e journée, caracole en tête du classement avec 9 longueurs d'avance sur Charleroi. Un écart qui pourrait encore croître après le match contre Ostende. Après avoir arraché un partage (2-2) en fin de match à l'Antwerp, les Blauw en Zwart abordent sereinement le déplacement à Gand. Les Gantois, 4es avec 36 points, comptent bien jouer un mauvais tour à leurs rivaux tout en confortant leur place dans le top-6.

La journée propose en lever de rideau un duel entre Malines et Mouscron, vendredi, à 20h30. Désormais lanterne rouge (18 points), Malines vient de changer d'entraîneur. Dennis van Wijk a remplacé Aleksandar Jankovic, qui, arrivé en remplacement de Yannick Ferrera, n'a pas réussi à redresser la barre après le mauvais début de saison du KV.

Samedi, Charleroi (2e, 45 points) tentera face à l'Antwerp (5e, 36 points) de reprendre sa marche en avant après sa défaite à Eupen (1-0).

A 20h00, Eupen (15e, 19 points) voudra confirmer son beau succès face aux Zèbres. Mais le déplacement à Courtrai (9e, 29 points) s'annonce difficile. Courtrai est une équipe en forme, avec quatre succès lors des cinq derniers matchs, et se met même à rêver du top-6.

Le raisonnement vaut aussi pour Waasland-Beveren (8e, 29 points), qui reçoit Zulte Waregem (11e, 26 points).

A 20h30, Saint-Trond (6e, 32 points) accueille Genk (7e, 30 points) pour un match capital dans la course à la sixième place.

La journée se conclura dimanche par le duel entre Ostende (13e, 25 points) et Lokeren (14e, 24 points).