Uche Agbo, le lutteur de Kano

Erreur sur la personne. Neymar Jr tente une percée, Dimitri Foulquier bloque l'idée par une caresse au visage du Brésilien et Uche Agbo reçoit une carte jaune. Le 2 avril dernier, l'arbitre de la rencontre confond le latéral de Grenade avec son milieu défensif. À huit minutes du terme, Agbo manque son contrôle et empêche Jordi Albade filer avec le cuir. Une faute tactique des plus classiques qui vaut une seconde biscotte au Nigérian. Il laisse les siens à dix et le Barça en profite pour les terminer par deux nouvelles banderilles. Score final : 1-4.

