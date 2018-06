Trois Diables rouges rendent visite aux élèves d'une école de Clabecq (en images)

En mars dernier, les Diables Rouges et OUFtivi, la chaîne jeunesse de la RTBF, ont lancé la deuxième édition des "écoles endiablées". L'objectif de cette campagne était d'augmenter la notoriété des Familles d'Accueil, les services de placement familial à moyen et long terme pour enfants en difficulté. Les dix écoles élues les plus créatives, dont cinq francophones, seront visitées par quelques Diables Rouges dans leur cour de récréation ce vendredi.

Marouane Fellaini et Yannick Carrasco iront à l'école communale de Wiers, Thomas Meunier, Michy Batshuayi et Laurent Ciman se rendront à l'école communale de Bouffioulx alors que Vincent Kompany et Nacer Chadli seront accueillis à l'école primaire de l'allée verte à Bruxelles. Eden Hazard et son frère Thorgan, ainsi qu'Adnan Januzaj, iront à l'école fondamentale de Clabecq. Le cinquième établissement francophone, l'école bilingue de Bois-de-Lessines accueillera Axel Witsel, Youri Tielemans et Dedrick Boyata.

En Flandre, la même action a été menée en partenariat avec Ketnet. Cinq écoles lauréates néerlandophones seront visitées par d'autres Diables Rouges.

En 2016, avant l'Euro, 98 écoles de tout le pays avaient participé à la première édition des "écoles endiablées" qui visait à inciter les écoles à consacrer du temps à un projet social au sein de leur commune ou ville.